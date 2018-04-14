При падении легкомоторного двухместного частного самолета Zlin-142 в Липецкой области погиб летчик-инструктор, замдиректора по летной подготовке липецкого аэроклуба Сапсан Александр Нитовский. Он был одним из опытнейших инструкторов в России, рассказала пресс-секретарь клуба Марина Калинина.

При падении легкомоторного двухместного частного самолета Zlin-142 в Липецкой области погиб летчик-инструктор, замдиректора по летной подготовке липецкого аэроклуба "Сапсан" Александр Нитовский. Он был одним из опытнейших инструкторов в России, рассказала РИА Новости пресс-секретарь клуба Марина Калинина.Самолет упал в субботу, 14 апреля, в районе деревни Шаршки, погибли два человека, находившиеся на его борту воздушного судна. Одним из пилотов и был сотрудник аэроклуба Александр Нитовский. По официальной информации клуба, он был летчиком-инструктором, заместителем директора по летной подготовке и командиром планерного звена."Это один из самых опытных инструкторов в российском планерном спорте", — сказала Калинина.Второй пилот, по ее словам, не работал в клубе, а был частным лицом. Полет, в ходе которого разбился самолет, был ознакомительным. У клуба пока нет предположений о том, почему самолет мог упасть.Следственные органы начали проверку. На вопрос о том, будет ли клуб оказывать какую-то материальную помощь погибшим, Калинина сообщила, что это "наверняка будет сделано".