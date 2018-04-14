Российский гонщик команды Willams Сергей Сироткин оценил свое выступление в квалификации на третьем этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1. По его мнению, по сравнению с Гран-при Бахрейна британская конюшня сделала шаг вперед.

Российский гонщик команды Willams Сергей Сироткин оценил свое выступление в квалификации на третьем этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". По его мнению, по сравнению с Гран-при Бахрейна британская "конюшня" сделала шаг вперед."Мы были очень близки к тому, чтобы пройти во второй сегмент. Нам удалось неплохо прибавить по сравнению с Гран-при Бахрейна. Думаю, мы продолжим плодотворно работать", — приводит слова россиянина RT.Сироткин заявил, что результат его команды в квалификации Гран-при Китая можно считать неплохим. "В третьей тренировке я стал десятым, что экстраординарно, учитывая нынешнюю форму команды. При этом даже в квалификации был показан неплохой результат", — отметил российский гонщик.Напомним, что Сергей Сироткин по итогам квалификации на третьем этапе в Китае занял 16-е место.