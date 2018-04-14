Премьер-министр Сирии на встрече с делегацией России заявил, что вся страна будет праздновать отражение ракетного удара, нанесенного коалицией во главе с США.

Премьер-министр Сирии на встрече с делегацией России заявил, что вся страна будет праздновать отражение ракетного удара, нанесенного коалицией во главе с США.Сирия. Дамаск. Площадь Омейядов. В центре города собрались сотни жителей. В руках флаги Сирийской арабской республики. Сирийцы здесь для того, чтобы сказать: они не боятся."Мы поддерживаем тебя, Башар", – такие лозунги скандирует толпа. Люди собрались здесь для того, чтобы показать, что они готовы противостоять агрессии, и авиаудары не сломят дух местных жителей."Это люди, которые в течение семи лет не боялись и не будут бояться, они готовы на забастовки из-за лжи Трампа. Сирия всегда была несломленной страной, и она будет такой оставаться, мы будем защищать ее своими знаниями, образованием. Сирия может быть больной, но она не умрет", – говорит один из местных жителей.Сам Башар Асад после бомбардировки остался в Дамаске. Утром он вышел на работу. Ролик с главой государства, который идет в свой кабинет в президентском дворце, сопровождается комментарием: "Утро стойкости". Лидер Сирии сразу приступил к работе. У него состоялся телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани."Он подчеркнул, что эта агрессия приведет лишь к усилению решимости сирийского народа продолжать борьбу с терроризмом и подавлять его на каждой пяди родной земли. Со своей стороны президент Башар Асад сказал Роухани, что атака произошла из-за осознания колониальными западными державами, поддерживающими терроризм, того, что они потеряли контроль, и в то же время, они чувствуют, что потеряли доверие своего народа и мира" – цитирует ТАСС сообщение канцелярии президента Сирии.Митинги в поддержку власти прокатились по крупным городам. На кадрах, снятых в Алеппо, видно, что у многих в руках российский триколор. Сирийцы отлично знают, какой вклад внесла Россия в борьбу с терроризмом на их земле и как противостоит провокациям о том, что якобы в Восточной Гуте применялось химическое оружие.Митинг стихийный и миролюбивый. Никакой агрессии или провокаций. Скорее, наоборот – на площади играет музыка. Люди кружатся в танце.Многие, кто сегодня вышел на улицы, выражают отдельную поддержку армии Сирийской арабской республики."К победе! Это утро победы, сирийских сил противовоздушной обороны, это утро победы нашей сирийской армии в Гуте, и, в противостоянии американским ударам", – говорит участница митинга."Мы осуждаем и осуждаем это нападение на нашу страну, Трамп — проигравший, его агенты проиграли, а те, кто присоединяются к США, проиграли. Мы говорим: "Да здравствует Асад!" – уверен другой сириец, пришедший на акцию.Людей на улицах никто не собирал. Сирийцы без конца прибывали на центральные площади городов. Многие уверены: если для них это единственный способ привлечь к себе внимание, поддержать Башара Асада, противостоять агрессии со стороны США, Великобритании и Франции, тогда такие акции будут повторяться.