Москву интересует, почему информация лаборатории в швейцарском городе Шпиц по инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери не была принята во внимание при составлении итогового доклада ОЗХО. Об этом заявил на 26-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике глава МИД России Сергей Лавров.

Москву интересует, почему информация лаборатории в швейцарском городе Шпиц по инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери не была принята во внимание при составлении итогового доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил в своем выступлении на 26-й Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике глава МИД России Сергей Лавров. По информации швейцарского центра, в Солсбери могло быть использовано отравляющее вещество BZ, которое было на вооружении США и Британии, отметил он."Мы обращаемся в ОЗХО с вопросом о том, почему информация, которая отразила выводы специалистов из лаборатории города Шпиц, вообще была опущена в итоговом документе", — сказал российский министр. Если же ОЗХО будет опровергать сам факт использования лаборатории города Шпиц, тогда "было бы интересно послушать эти объяснения", добавил Лавров."Эта лаборатория, в которой, я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам — я сейчас буду дословно цитировать: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия, — сказал Лавров. — Данная рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. В Советском Союзе и России разработок и накоплений подобных химических вооружений не осуществлялось".По словам главы МИД РФ, в полном тексте доклада ОЗХО по делу об отравлении Скрипалей отсутствует термин "Новичок". Подробный конфиденциальный доклад по делу в Солсбери ОЗХО распространила ранее для стран-членов организации. "В этом докладе подтвержден был химический состав вещества, которое представили британцы и пробы которого, как говорится в докладе, эксперты ОЗХО взяли самостоятельно, — сказал Лавров. — Там не содержится каких-либо названий, "Новичок" или какое-либо еще. Там приведена длинная химическая формула, которая, по оценке наших специалистов, указывает на вещество, которое разрабатывалось во многих странах, и никакого особого секрета не представляет".В оценках ситуации вокруг якобы имевших место применения химоружия в сирийской Думе и отравления Скрипалей Россия, по словам Лаврова, "хочет сконцентрироваться на фактах". По его словам, российской стороне слишком часто говорят, что факты есть, однако не предоставляют их. Например, британские власти отказываются отвечать на вопросы Москвы, заявляя, что Россия сама не дала ответы на вопросы Лондона. При этом, пояснил министр, Великобритания задала лишь один вопрос: он заключался в том, чтобы "Россия призналась, каким образом "Новичок" был доставлен в Лондон".Эксперты ОЗХО определили, что при покушении на Скрипалей 4 марта в британском Солсбери было использовано токсичное химическое вещество. В докладе сказано, что название и состав выявленного вещества содержатся в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам ОЗХО. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастны власти России. Москва это категорически отрицает, передает ТАСС.Газа BZ, которым, согласно выводам швейцарской лаборатории, могли отравить Сергея Скрипаля и его дочь, не было в российской программе по уничтожению химоружия. Об этом сообщил "Интерфаксу" бывший глава российской Государственной комиссии по химическому разоружению Михаил Бабич."Такого отравляющего вещества в нашей программе по уничтожению химоружия не было", — сказал он.Что касается наличия в России газа "Новичок", о котором заявляет Лондон, то здесь, по словам Бабича, "возникает путаница, которую вносят сами британцы"."Новичок" — это их квалификация. У нас отравляющих веществ такой квалификации вообще не было, — пояснил он. — Таким образом, британцы назвали некую химическую формулу. Что они имеют в виду, совершенно непонятно. Поэтому ОЗХО и не могла дать никакого внятного ответа по поводу данного газа".Лондон, по словам Бабича, "вносит намеренную путаницу с наименованиями, чтобы ввести в заблуждение экспертов и общественность и обвинить Россию".По данным, доступным в открытых источниках, BZ (хинуклидил-3-бензилат) — психохимическое боевое отравляющее вещество, представляет собой бесцветные кристаллы без запаха, практически нерастворимые в воде, но растворимые в хлороформе. BZ рассматривался военными в качестве отравляющего вещества психотомиметического действия: такие вещества предназначены для дезорганизации войск противника. Они вызывают временное расстройство психики без каких-либо соматических повреждений.В армии США стал табельным отравляющим веществом с кодом BZ. Вызываемый веществом острый психоз имеет симптоматику аналогичную другим холинолитическим веществам центрального действия (потеря ориентации, угрожающие галлюцинации, амнестические явления и так далее).Вещество, названное позже BZ, было получено швейцарской компанией Hoffman-LaRoche в 1951 году. В 1998 году британское Минобороны обвинило власти Ирака в накапливании больших запасов сходного с BZ вещества, известного как "Агент 15". Однако после войны в Заливе ЦРУ пришло к выводу, что таких запасов у Ирака не было.В январе 2013 года неназванный представитель администрации США заявлял, ссылаясь на "сирийские контакты", что "Агент 15", галлюциногенное химическое вещество, сходное с BZ, использовалось в Хомсе. Однако представитель Совета по нацбезопасности США после сообщений об этом заявил, что такие данные не сходятся с информацией по сирийской программе химического оружия, имеющейся у США и считающейся достоверной. Заявлялось также, что это химическое вещество якобы использовалось в атаках в сирийской Гуте в августе 2013 года.Лаборатория в городе Шпиц швейцарского кантона Берн входит в структуру Федерального управления гражданской обороны. Согласно заявлению на сайте лаборатории, она выполняет функции, связанные с контролем за вооружениями и соблюдением режима нераспространения, мерами атомной, биологической и химической защиты, защитой здоровья и действиями в случае чрезвычайных происшествий. Лаборатория оказывая содействие международным организациям, властям и гражданскому населению.