Ребята отправились по следам сказочных злодеев – Бармалея и Джека Воробья. Для того, чтобы их поймать, им пришлось освоить специальные знания...

В Центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве для воспитанников дошкольного отделения ГБОУ Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина полицейские провели квест «Юный друг полиции». Открыл мероприятие начальник Центра полковник полиции Вячеслав Ипполитов.С самого утра ребята 5-6 лет встали в строй вместе со слушателями Центра и прошли под звуки марша строевым шагом. В аудитории ребят познакомили с деятельностью Центра, им показали видеосюжет о жизни подразделения.Затем ребята отправились по следам сказочных злодеев – Бармалея и Джека Воробья. Для того, чтобы их поймать, им было предложено освоить специальные знания, умения и навыки. Вместе с преподавателями дети смогли провести основные оперативно-розыскные мероприятия по поиску «преступников», составить фоторобот и снять отпечатки пальцев. Также дети познакомились с приемами самообороны. Ребятам были продемонстрированы различные виды оружия и специальные средства, состоящие на вооружении в ОВД.В результате ребята совместно с преподавателями и слушателями Центра успешно «обезвредили» и задержали сказочных злодеев.В благодарность за проявленные мужество и отвагу каждый малыш получил удостоверение и был удостоен звания «Юный помощник полиции». Данное мероприятие вызвало положительные эмоции у всех его участников и повышенный интерес к профессии полицейского.ЦПП ГУ МВД России по г. Москве(499) 906-75-82