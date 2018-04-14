Сотрудники полиции предостерегли школьников от опасности стать жертвами преступлений , а также быть вовлеченными в совершение противоправных деяний..

В преддверии празднования 300-летия российской полиции сотрудники Правового управления ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками Правового отдела УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, Отдела МВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы провели урок правового просвещения в ГБУ Центр содействия семейному воспитанию «Берег надежды».В актовом зале собрались ребята разных возрастов. Представитель Правового управления ГУ МВД России по г. Москве рассказал ребятам о праздновании в 2018 году 300-летия со дня образования российской полиции, истории ее возникновения и возложенных на нее функциях.Инспекторы ПДН ОМВД России по району Ново-Переделкино предостерегли школьников от опасности быть вовлеченными в совершение правонарушений и преступлений. Дети узнали об установленной законодательством административной и уголовной ответственности, возрасте, с которого она наступает, и видах наказаний. Рассказ сотрудников сопровождался информативной презентацией. Особое внимание ребят было обращено на то, что незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение. Воспитанники охотно задавали вопросы. В частности, их интересовало, какая ответственность предусмотрена за ложный вызов специальных служб.Сотрудник Правового отдела УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве рассказал детям о способах защиты от мошенничества. Он затронул актуальную тему смс-мошенничества и предостерег от ответов на подобные сообщения.Сотрудник Отдела МВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы обратил внимание ребят на проблему мошенничества с квартирами, так как воспитанники попечительских учреждений весьма часто становятся жертвами подобных преступлений. Он подчеркнул необходимость быть осмотрительными и при любых сделках с недвижимым имуществом обращаться к специалистам. Школьники задали ему вопросы о процедуре подписания документов и установлении подлинности подписи.В конце встречи ребята поблагодарили сотрудников за познавательную и полезную беседу.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве