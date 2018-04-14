Кинологи показали, что умеют их четвероногие коллеги, рассказали некоторые психологические аспекты работы с собаками и то, как проходит их дрессировка...

В Центре кинологической службы при УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве прошла акция под названием «Жизнь замечательных собак». Данный центр входит в состав полиции и обеспечивает организацию и непосредственное осуществление оперативно-служебных мероприятий по использованию специалистов-кинологов в служебной деятельности органов внутренних дел.В этой акции приняли участие начальник Центра кинологической службы капитан полиции Валентин Инков, председатель Общественного совета при УВД по СЗАО Виктор Швидкин, заместитель председателя Общественного совета при УВД по СЗАО Павел Черкасов, сотрудники кинологической службы и, конечно же, служебные собаки. Также в качестве гостей были приглашены дети, учащиеся ГБОУ Школа №830.Кинологи придумали настоящую развлекательную программу. Они показали, что умеют их четвероногие коллеги, рассказали некоторые психологические аспекты работы с собаками и то, как проходит их дрессировка. Было видно невооруженным глазом, с какой теплотой и любовью работники центра относятся к своим животным. После показательного выступления детям устроили экскурсию по территории Центра кинологической службы. Им показали, в каких условиях живут собаки, провели по вольерам, по местам, где собак выпускают на прогулку и тренируют. Гости были в восторге.По окончании мероприятия представители общественности в качестве подарка вручили кинологам несколько килограммов корма для собак. Все остались очень довольны проведенной акцией. Детям предложили приехать в следующий раз, на что они, естественно, ответили согласием.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56