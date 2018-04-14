Удар по Сирии - далеко не первое применение силы США и НАТО против других стран. Самые масштабные случаи за последние десятилетия - в справке России 24.

Удар по Сирии — далеко не первое применение силы США и НАТО против других стран. Самые масштабные случаи за последние десятилетия — в справке "России 24".24 марта — 10 июня 1999 года: бомбардировки Югославии силами НАТО без мандата ООН. Причиной западная пресса назвала волну этнических чисток в регионе. Авиация альянса бомбила как военные, так и гражданские объекты. Более 1700 мирных жителей погибли, в их числе около 400 детей. Еще порядка 10 тысяч гражданских лиц были серьезно ранены. В боеприпасах НАТО содержался обедненный уран.20 марта — 9 апреля 2003 года: вторжение в Ирак США и стран-союзников. Совбез ООН не санкционировал применение силы против Багдада, операция началась в нарушение Устава ООН. США обвиняли Ирак в производстве оружия массового поражения. Позже Запад признал, что эти данные были сфальсифицированы. Погибли более семи тысяч мирных иракцев, более 11 тысяч были ранены. Режим Саддама Хусейна был свергнут.19 марта — 31 октября 2011 года: интервенция в Ливии. Проводилась в основном силами НАТО по резолюции Совбеза ООН. Провозглашенная цель — защита мирных жителей в условиях гражданской войны в стране. Россия не поддержала резолюцию вместе с Бразилией, Индией, Китаем и Германией. Президент РФ Владимир Путин назвал документ неполноценным и ущербным, разрешающим предпринимать любые действия против суверенного государства. Погибли и были ранены тысячи ливийцев. После свержения Муаммара Каддафи вооруженные группировки страны продолжили сражение между собой.