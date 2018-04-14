Ольга Бузова дала откровенное интервью, в котором рассказала о проблемах со здоровьем и своей тоске по отношениям с мужчинами. По всей видимости певица связывает эти факты вместе.

Ольга Бузова дала откровенное интервью, в котором рассказала о проблемах со здоровьем и своей тоске по отношениям с мужчинами. По всей видимости певица связывает эти факты вместе.Разговоры о том, что плотный гастрольный график катастрофически сказался на здоровье Ольги Бузовой велись уже давно. На своей странице в Instagram она делилась роликами и фотографиями свидетельствующими о серьезных проблемах с ногой."Я получила травму перед концертом, на репетиции. МРТ показала разрыв крестообразной связки. Колено распухло – ходить не могла", – сообщила певица подробности в интервью изданию "Собеседник". Она призналась, что теперь необходимо пройти повторное обследование, однако времени следить за своим здоровьем звезда не находит."Нужно повторно съездить посмотреть на МРТ, но пока некогда. Сейчас держусь на уколах и постаралась уменьшить танцевальную нагрузку", – рассказала Ольга Бузова. Она уверена, что ситуацию может изменить появление в ее жизни крепкого мужского плеча. "Мне срочно нужен мужчина, который будет обо мне заботиться", – призналась певица.Ольга Бузова призналась, что несмотря на свою бешеную популярность, у нее уже давно не получается даже попытаться начать строить с кем-то отношения. "Последний раз я ходила на свидание в 2011 году. Я уже забыла, как начинаются отношения, каково это – ходить за ручку. Хочу вновь испытать эти ощущения", – пожаловалась она.Впрочем, к своему потенциальному избраннику певица предъявляет весьма жесткие требования, которые сможет удовлетворить далеко не каждый. "Он должен принять все мои проекты: ни от одного своего дела не откажусь. Также мой мужчина должен в меня верить больше, чем я в себя сама, поддерживать меня и не тянуть вниз. Мой кавалер будет таким, чтобы я тянулась к нему. Мне очень важно восхищаться мужчиной, смотреть ему в рот", – озвучила она перечь требований.