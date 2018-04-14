Удары США и их союзников по Сирии - оправданный и пропорциональный ответ правительству Арабской Республики на продолжение использования химического оружия против собственного народа. Об этом заявила на брифинге для журналистов в Пентагоне официальный представитель ведомства Дана Уайт.

Удары США и их союзников по Сирии — оправданный и пропорциональный ответ правительству Арабской Республики на "продолжение использования химического оружия против собственного народа". Об этом заявила на брифинге для журналистов в Пентагоне официальный представитель ведомства Дана Уайт. По ее словам, при нанесении ударов союзники "приняли все меры осторожности", чтобы поражать только запланированные цели, передает "Интерфакс".Цель США в Сирии, по словам Уайт, остается прежней — нанести поражение группировке "Исламское государство" (запрещена в России). Конфликта в Сирии Вашингтон не ищет, однако не может "допустить столь ужасные нарушения международного права", добавила она. Выпущенные по объектам в Сирии ракеты, по словам Уайт, "успешно поразили каждую из выбранных целей", передает ТАСС.Ответ же сирийских средств противовоздушной обороны на ракетный удар стран Запада был неэффективным и скорее представлял угрозу ее мирному населению, заявил на том же брифинге в Пентагоне представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи. По его мнению, ответные действия сирийских ПВО могли привести к ранениям среди гражданского населения.Между тем, начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской рассказал на брифинге в Москве, что сирийские средства противовоздушной обороны успешно отразили удары авиационных и морских средств поражения США и их союзников. В частности, 71 из 103 крылатых ракет, выпущенных по территории Сирии, была перехвачена. В отражении атаки были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук", "Квадрат" и "Оса". По словам Рудского, жертв среди сирийских военных и мирных жителей нет.Тем временем аналитики в соседнем с Сирией Израиле считают, что нанесенный западной коалицией удар по целям на территории Арабской Республики только усилил позиции ее президента Башара Асада. По мнению аналитиков Десятого канала израильского телевидения, ракеты коалиции ударили не по складам с предполагаемым химическим оружием, вертолетам и самолетам сирийской армии, а по пустым ангарам и зданиям.При этом сам Асад опубликовал видео того, как утром в субботу уже после массированного удара стран Запада как ни в чем не бывало идет по своему президентскому дворцу. Аналитики считают, что в результате последних ударов сирийский президент одержал "двойную победу": он перенес атаку западной коалиции без особых потерь, а теперь получит еще большую поддержку от Москвы и Тегерана.Западные удары только усилят связи между Дамаском, Тегераном и Москвой, а Россия и Иран предоставят еще больше политической и военной поддержки сирийской армии. Это приведет к дальнейшему закреплению Тегерана в Сирии, опасаются аналитики.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает военную операцию стран Запада против сирийского режима оправданной и правильной. "Немыслимо оставить без ответа химические атаки, совершенные режимом Асада", — заявил он, выступая в Стамбуле. Трансляцию выступления вел турецкий телеканал A Haber.В Москве же считают удар США, Великобритании и Франции по Сирии попыткой сместить президента Асада и возродить "Арабскую весну", передает РИА Новости. "Цель — объяснить ее невозможно с точки зрения логики и результативности, — заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова. — Можно только опять объяснить ее возвращением к концепции "Асад должен уйти" и идее "Арабской весны", которую хотели провести еще несколько лет назад, опять реанимировать и сделать это силовым путем".