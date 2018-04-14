В Марселе в субботу проходит акция под лозунгом Stop Macron. Она направлена против политики президента Франции Эммануэля Макрона. В ней принимают участие представители профсоюзов и лидер левой партии Непокорившаяся Франция (France insoumise) Жан-Люк Меланшон.

В Марселе в субботу проходит акция под лозунгом "Stop Macron". Она направлена против политики президента Франции Эммануэля Макрона. В ней принимают участие представители профсоюзов и лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" (France insoumise) Жан-Люк Меланшон.Политик выступил перед собравшимися с речью, заявив, что его присутствие носит политический характер. Меланшон перечислил основные требования участников акции. В их числе – повышение уровня жизни людей, занятых, в частности, в медицинской сфере и на транспорте.Во Франции в течение долгого времени проходят забастовки железнодорожников, которые выступают против планируемой правительством реформы железнодорожной компании SNCF, напоминает РИА Новости. Самая масштабная акция протеста железнодорожников за всю историю страны прошла 10 апреля.