Виктор Черномырдин безусловно относится к небольшому количеству россиян, которые сделали реально огромный вклад в развитие страны. Современники неоднократно оценивали то, что он сделал в вопросах формирования политических и экономических основ внутри страны и в выстраивании отношений России с другими странами. Его жизненный путь известен многим: министр газовой промышленности СССР, глава правительства, посол на Украине. Однако в биографии экс-премьера есть много интересных и неизвестных широкой общественности фактов.

Виктор Черномырдин безусловно относится к небольшому количеству россиян, которые сделали реально огромный вклад в развитие страны. Современники неоднократно оценивали то, что он сделал в вопросах формирования политических и экономических основ внутри страны и в выстраивании отношений России с другими странами. Его жизненный путь известен многим: министр газовой промышленности СССР, глава правительства, посол на Украине. Однако в биографии экс-премьера есть много интересных и неизвестных широкой общественности фактов.ПУТЬ К ПОЛИТИЧЕСКОМУ ОЛИМПУВиктор Черномырдин, прежде чем оказаться на вершине, прошелдолгий, не всегда простой путь. После службы в армии он пришел на работу наОрский нефтеперерабатывающий завод простым слесарем. Последовательно будущийпремьер-министр был машинистом, оператором, начальником технологическойустановки. Работал по партийной линии: был сначала в Орском городском комитетеКПСС инструктором, затем стал заместителем заведующего, а после – заведующим промышленно-транспортнымотделом все в том же Орском горкоме. В 1973 году Черномырдин стал директоромОренбургского газоперерабатывающего завода.Перейдя в ЦК КПСС, стал там инструктором отдела тяжелойпромышленности. Потом перешел на должность замминистра газовой промышленностиСССР, а в 1985 году возглавил министерство. В 1989-1992 годы был председателемправления государственного газового концерна "Газпром". В 1992-мполгода исполнял обязанности вице-премьера, отвечавшего за топливно-энергетическийкомплекс, потом был назначен председателем Совета Министров.В 1993 году он стал премьероми занимал этот пост до 1998-го. После был спецпредставителем президента поурегулированию конфликта на Балканах, возглавлял совет директоров"Газпрома". С 2001 по 2009 годы являлся послом России на Украине.После ухода с дипломатической службы политик работал советником президента.СПАСЕНИЕ ЗАЛОЖНИКОВЭтот эпизод, наверное, является одним из самых ярких вполитической биографии Виктора Черномырдина. Новость о том, что около двухсотен террористов захватили в заложники более 1600 жителей Буденновска облетелавесь мир. Боевики согнали всех захваченных людей в городскую больницу,сопротивлявшихся расстреливали на месте. Противостоять головорезам милиция несмогла. Террористы требовали остановить военные действия в Чечне и вступить впереговоры с сепаратистами.В результате силовых действий освободить удалось лишь несколько десятков человек. Зато после переговоров Черномырдина с Шамилем Басаевым были освобождены почти всех оставшиеся заложников. Кадры, на которых он по телефону говорит с лидером боевиков, транслировались, наверное, всеми телеканалами планеты. Несмотря на все усилия властей, тогда погибли 129 человек.Но число жертв могло быть и больше, если бы не личное участие тогдашнегопремьера в переговорах с террористами.ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ5 ноября 1996 года Борису Ельцину делали операцию на сердце.Пока шло аортокоронарное шунтирование, Виктор Степанович Черномырдин (ЧВС, какназывали его за глаза коллеги) заменял его на президентском посту. Было это с 7:005 ноября до 6.00 6 ноября. И именно в этот день профсоюзы устроили широкомасштабнуюакцию протеста. ИО президента пришлось выходить к народу и объяснять, когда импогасят долги по зарплате."Нет ничего хорошего в том, что люди не получаютзарплату", – сказал он.В этот же день состоялось скандальное заседание Временнойчрезвычайной комиссии при президенте – о нецелевом использовании 2,5 триллионоврублей бюджетных средств. Черномордину пришлось разбираться, по его собственнымсловам, "кто и сколько украл". Одновременно он ожидал результатов операциина открытом сердце Ельцина. И лишь когда глава государства пришел в себя посленаркоза – это произошло в 18 часов – Черномырдин смог перевести дух.А БЫЛ ЛИ ЧЕМОДАНЧИК?Согласно указу Бориса Ельцина, на время его нахождении наоперации под контроль премьер-министра перешла и "ядерная кнопка". Говорят,что якобы в этот день кортеж ЧВС стал сопровождать еще один автомобиль, вкотором были офицеры ВМФ, отвечавшие за тот самый чемоданчик.Однако есть и другая версия. Она гласит, что главагосударства не передавал управление ядерным оружием страны Черномырдину. По некоторымданным, офицеры с ядерным чемоданчиком не сопровождали ИО главы государства, а сиделивсе время, что шла операция на сердце Ельцина, в вестибюле больницы. И кактолько президент очнулся, "ядерная кнопка" снова оказалась в егоруках.ПОЧЕМУ НЕ СТАЛ ПРЕЕМНИКОМ ЕЛЬЦИНАВерсий, почему Виктор Черномырдин не занял высший пост встране, существует несколько. Согласно одной из них, о которой рассказывалаТатьяна Юмашева, дочь первого президента России Бориса Ельцина, ее отец считалнеправильным, чтобы следующим президентом был ЧВС. По ее словам, тогдашний глава государства был уверен, что поколение родившихся в 1930-е должно уйти с политической сцены.Именно этим, по ее словам, и объясняется смена премьера.Российский лидер был уверен, что у руля страны должновстать новое поколение, которое доведет начатые реформы до конца. И, по словам Юмашевой, Ельцинзнал, что, если Черномырдин останется главой кабмина до конца срока, то в 2000 годуон обязан будет поддержать его на предстоящих выборах. То, что последний выиграет,сомнений не было. На смену Виктору Степановичу во главу правительства былназначен Сергей Кириенко, которому предназначалось сделать рывок в развитиистраны. Но в августе 1998 года произошел дефолт. Рывка не получилось.ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕМУАРЫ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАО фигуре Черномырдина написано немало книг. В них предлагаютсяразные взгляды на личность бывшего премьер-министра и его действия на различныхдолжностях в разное время. Но мало кто знает, что у Виктора Степановича естькнига его авторства, в которой он описывает свою деятельность на посту спецпредставителяпрезидента по урегулированию конфликта в Косово в 1999 году."Вызов" – это реакция на события в Ираке, рассказ предупреждение тем, кто считает себя в праве менять миропорядок, ни с кем не согласовывая. Вступительное слово к французскому изданию написал известный писатель Морис Дрюон. Труд Черномырдина был высоко оценен читателями, критиками, историками и общественными деятелями. Любопытно, что за эту книгу бывший глава кабинета министров был назван одним из самых грамотных авторов за то, что к месту употреблял букву "ё".ПИВО С ВОДКОЙ И МОРИС ДРЮОНИх встреча произошла в 2003 году. Бывший премьер-министр ифранцузский писатель, чей отец, кстати, был родом из Оренбурга, летели вместеодним самолетом. Черномырдин тогда заказал себе красного французского вина, аДрюон решил выпить пива. "Может, с водкой? – предложил ему Виктор Степанович. -Пиво без водки – деньги на ветер". Когда эту фразу писателю перевели, он долгосмеялся. И потом, чтобы не забыть, повторял ее по-французски.P.S.В 2008 году, отмечая 70-летний юбилей, Виктор Черномырдинпризнался, что не может поверить, в свой возраст: "Мне кажется, этопроисходит не со мной, не могу смириться с тем, что мне уже 70, чувствую себяна 35".