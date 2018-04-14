Коалиция войск США, Франции и Великобритании нанесли совместный
ракетный удар по Сирии. Американский лидер Дональд Трамп отдал приказ о бомбардировке
арабской республики несколькими часами ранее. По словам президента Соединенных
Штатов, удар нанесен в ответ на применение правительственными войсками
химоружия в Восточной Гуте. При этом, Трамп назвал Башара Асада мнстром.
Коалиция войск США, Франции и Великобритании нанесли совместный
ракетный удар по Сирии. Американский лидер Дональд Трамп отдал приказ о бомбардировке
арабской республики несколькими часами ранее. По словам президента Соединенных
Штатов, удар нанесен в ответ на применение правительственными войсками
химоружия в Восточной Гуте. При этом, Трамп назвал Башара Асада "мнстром".