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<a href="http://33live.ru/novosti/14-04-2018-tramp-nanes-raketnyj-udar-po-sirii.html" target="_blank">Трамп нанес ракетный удар по Сирии</a> - Коалиция войск США, Франции и Великобритании нанесли совместный ракетный удар по Сирии. Американский лидер Дональд Трамп отдал приказ о бомбардировке арабской республики несколькими часами ранее. По словам президента Соединенных Штатов, удар нанесен в ответ на применение правительственными войсками химоружия в Восточной Гуте. При этом, Трамп назвал Башара Асада мнстром.