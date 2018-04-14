Президент США Дональд Трамп и его европейские союзники готовят удар по Сирии из-за информации о применении химического оружия. В регионе сосредоточены Военно-морские силы сразу нескольких государств. Нападение не останется без ответа, если пострадают российские солдаты. Dni.Ru следят за развитием событий в режиме online.

Президент США Дональд Трамп и его европейские союзники готовят удар по Сирии из-за информации о применении химического оружия. В регионе сосредоточены Военно-морские силы сразу нескольких государств. Нападение не останется без ответа, если пострадают российские солдаты. Dni.Ru следят за развитием событий в режиме online.11:40: Франция заявила, что операция в Сирии начнется внезапно. "Если будет принято решение об ударах по Сирии, я вам об этом не скажу. И президент вам тоже не скажет", – отметил государственный секретарь по связям с парламентом Франции Кристоф Кастанер.09:30: Открытое заседание Совета безопасности ООН по Сирии состоится в 17:00 мск. Встречу инициировали российские дипломаты, напоминает РИА Новости.08:16: О конфликте в Сирии высказался президент Чехии Милош Земан. Он уверен, что начать Третью мировую может только сумасшедший, передает ."Таким сумасшедшим разве что мог бы стать какой-нибудь генерал", – заявил он.06:40: Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, что Трамп занимается изучением разведданных. Только после этого глава государства вынесет вердикт по поводу ракетного удара, передает Russia Today. "Окончательное решение не принято", – подчеркнула она.05:55: СМИ назвали наиболее вероятные цели ракетного удара США по Сирии. Всего в списке восемь объектов, передает CNBC. Среди них: два аэродрома военного назначения, исследовательский центр и предприятие, на котором, как предполагает американская разведка, якобы производят химическое оружие.Ситуация в Сирии, 12 апреля – итоги дняТрамп держит интригу. Президент США не назвал точную дату удара по Сирии, но заявил, что примет решение очень скоро.Европа разделилась. Многие лидеры хотят дождаться окончания расследования сообщений о химической атаки. Великобритания готова поддержать ракетный удар. Нидерланды одобряют риторику Вашингтона.Россия настаивает проверке информации об атаке химическим оружием в городе Дума. Москва созывает открытое заседание Совета безопасности ООН по этому вопросу.Эксперты ОЗХО уже выдвигаются в Дамаск. Специалисты вместе с представителями Генсека ООН проведут экспертизу.Последняя актуальная информация – в нашем .22:00: Мировые лидеры, кажется за исключением Дональда Трампа, не готовы начинать полномасштабную войну в Сирии, не имея на руках никаких доказательств. Так, Италия и Франция успели заявить, что не будут принимать участия в возможной восковой операции. Швеция предложила свой оригинальный способ разрешить кризис. Большинство политиков ждет расследования и оглашения результатов, после чего можно будет принимать какие-то решения.21:16: Зачем Трамп устроил показательное выступление в Twitter с истерикой по поводу того, бомбить или не бомбить, остается только гадать. отдельно разобрали этот непростой вопрос.21:06: В небе над провинцией Хама в Сирии заметили "летающую тарелку" – самолет дальнего радиолокационного наведения А-50У, который наградили таким прозвищем за необычный вид локатора, установленного на фюзеляже. В том же районе обнаружили и Ил-20, основной задачей которого является радиоэлектронная разведка. "Царьград" пишет, что воздушные суда принадлежат России.20:51: Тем временем первая группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыла в Ливан. Остальные прилетят завтра, 13 апреля. Специалисты вместе с представителями генсека ООН отправятся в Сирию для проведения расследования сообщений о проведении химической атаки, передает телеканал "Звезда" со ссылкой на военно-дипломатический источник.20:43: Трамп продолжает вносить сумятицу. Теперь президент США заявляет, что решение по удару в Сирии будет принято очень скоро. Американский лидер проведет встречу с советниками, где будет обсуждаться этот вопрос, сообщает ABC News.20:37: Более кровожадными оказались власти Нидерландов. Там заявили, что с пониманием отнесутся к удару США по Сирии. Премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что почти уверен в причастности Асада к химической атаке в городе Дума, передает местное издание NOS.19:35: С оригинальным предложением выступила Швеция. Она предложила создать некую "миссию высокого уровня по разоружению". Она-то по замыслу авторов инициативы и должна будет разобраться со всеми оставшимися вопросами "раз и навсегда".18:50: Откреститься от будущих ударов по Сирии поспешила Италия, передает RT. Премьер-министр страны Паоло Джентилони подчеркнул, что вооруженные силы государства не будут принимать участия в возможной военной акции, передает Agenzia Nova. Он отметил, что в рамках действующих международных и двусторонних соглашений Италия будет продолжать оказывать материально-техническую поддержку своим союзникам.18:40: Все загадочнее и загадочнее. Теперь зерно сомнений относительно применения химического оружия в сирийском городе Дума зародилось даже в головах американских генералов. "Мы ждем реальных подтверждений", – ошарашил признанием глава Пентагона Джеймс Мэттис. Впрочем, он оговорился, что сам полностью уверен, что атака все же была, передает РИА Новости.18:19: Ну вот, дожили: директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео назвал Сирию несостоявшимся государством. Возможно, именно поэтому американские власти так спокойно угрожают ракетной атакой: страны, по их мнению, фактически не существует."Несостоявшееся государство Сирия представляет собой растущую угрозу правам человека, безопасности США и стабильности в регионе", – цитирует политика The Washington Post.18:07: Тем временем Трампа в Twitter буквально распяли. Под последним его сообщением о Сирии появились тысячи гневных комментариев. Его не только признали лжецом, но и напомнили, что неплохо бы согласовывать свои действия с Конгрессом.18:05: Российские системы ПВО смогут отбить удар по Сирии, считает эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. По его словам, американские ракеты летают на дозвуковой скорости, что и делает их очень уязвимыми.Специалист уверен, что у США нет шансов даже при массированной атаке. "У нас там сильная группировка не только ПВО, но и ВКС, плюс флот, плюс средства разведки, плюс РЭБ. Они все эти ракеты увидят, распределят – и ракеты будут уничтожены", – цитирует его сайт "Комсомольская правда".17:52: Меркель и Макрон обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Главы Германии и Франции назвали химические атаки недопустимыми, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца. Остается надеяться, что канцлер убедила своего коллегу не запускать ракеты до окончания официального расследования.17:42: Говорят, у России не такие уж и сильные позиции в Сирии. Бывший конструктор ОКБ "Сухой" Вадим Лукашевич считает, что наши самолеты не смогут противостоять ударной группе ВМС США. Развернутый анализ ситуации читайте в нашей .17:33: В ООН проходит заседание Совета безопасности. Тема дня – конфликт в Сирии.17:07: Франция назвала сроки удара по Сирии. Ракеты запустят только после проверки данных о химической атаке. А вот Германия вояку Трампа поддерживать отказывается, подробнее – в нашем .17:02: Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. Основная тема – события в Сирии. Договорились продолжать тесное сотрудничество, передает агентство "Анадолу".16:57: Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов объяснил, зачем Россия вывела суда из Туртуса: повышают живучесть на случай атаки. "При возникновении возможности угрозы нападения компактно находящиеся у причалов корабли выходят в зону ближнего маневрирования для того, чтобы одним боеприпасом не было уничтожено более одного судна", – цитирует его "Интерфакс".16:44: Напомним, что Трамп уже отправил к берегам Сирии ударную группу ВМС. Возглавляет поход атомный авианосец "Гарри Трумэн" – корабль, который спустили на воду в далеком 1996 году. Удивительно, но информация о броне судна до сих пор засекречена.16:38: Захарова указала США и Франции на то, что угрозы ракетного удара – прямое нарушение устава ООН. "Я хотела бы также напомнить, что именно в этой организации, подтверждая её легитимность, так активно делает заявления американский постпред в Совбезе ООН", – отметила она во время брифинга.16:26: МИД России в очередной раз обозначил принципиальную позицию страны по поводу информации о химической атаке в Сирии. Москва выступает за незамедлительное проведение расследования.16:15: В Великобритании далеко не все поддерживают воинственную Мэй. Лидер местной оппозиции Джереми Корбин раскритиковал премьер-министра за то, что она решила бомбить Сирию, не посоветовавшись с парламентом. Политик уверен, что не следует так безропотно присоединяться к интервенции США.16:01: Смотрите еженедельный брифинг Марии Захаровой. Без вопросов о ситуации в Сирии не обойдется.15:57: Почитать предысторию конфликта можно в специальном сюжете .15:07: К делу подключилась Еврокомиссия. В течении последних суток глава ЕК Жан-Клод Юнкер провел несколько международных встреч для обсуждения ситуации, складывающейся из-за возможных ударов по Сирии, сообщает РИА ФАН.14:53: Последний твит Трампа прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. "Просто не все еще закончили благодарить Америку за Ирак, итогом интервенции в который и стало появление ИГИЛ ("Исламское государство", запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.)", – написала Захарова на своей странице в Facebook.14:44: После переговоров между США, Францией, Британией и ФРГ Ангела Меркель исключила участие Германии в операции против Сирии. Однако канцлер все-же заявила, что есть много доказательств того, что за предполагаемой химатакой в Восточной Гуте стоит Дамаск, передает РЕН ТВ.14:38: Несмотря на заявления президента Макрона о том, что у Франции есть доказательства применения Сирией химоружия в Думе, Париж хочет проверить информацию о химатаке, пишет РИА Новости. "Когда мы решим… Нужно проверить всю информацию", – сказал Макрон, отвечая на вопрос, будут ли целью удара химические объекты сирийского режима.14:14: Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что у него есть доказательства применения Дамаском химического оружия во время операции в Думе, сообщает AFP. Глава государства добавил, что реакция на эти действия обязательно будет. Ждем подробностей.14:12: Президент Сирии Башар Асад раскритиковал действия Дональда Трампа и его союзников. Он уверен, что угрозы приведут к ухудшению ситуации в регионе, передает агентство SANA.13:45: Российские войска также активны в регионе. Утром 12 апреля появилась информация, что корабли ВМФ покинули порт Тартус и вышли в открытое море. Член Совета Федерации Франц Клинцевич считает, что это знак готовности страны отразить любую атаку. "Корабли были приведены в состояние, в котором они могут выполнять боевые задачи в случае реальной агрессии против нашей военной базы, наших военнослужащих", – цитирует его РИА ФАН.13:31: Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудит ситуацию в Сирии с Владимиром Путиным. Переговоры намечены на 12 апреля, передает РИА Новости. "Мы обеспокоены тем, что Сирия стала ареной борьбы. Надеюсь, этот кризис будет преодолен", – заявил политик. Примечательно, что с Трампом он поговорил на день раньше.13:23: Трамп дал задний ход. Президент США написал в Twitter, что никогда не говорил о сроках ракетного удара по Сирии. И, похоже, уверен, что его еще следует поблагодарить.13:00: Песков заявил, что Москва тщательно следит за агрессивными заявлениями Вашингтона. Военные России и США находятся в постоянном контакте. Подробнее – в материале .Что известно на 12:00В целом ситуация вокруг сирийского кризиса все еще неопределенная. Вчера Дональд Трамп Сеть своими заявлениями в Twitter, призвав Россию готовиться к ракетному обстрелу Сирии, но потом Москве остановить гонку вооружений. Позже появилась информация о том, что удар по сирийским территориям может быть нанесен уже в четверг, 12 апреля.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сначала отказалась от совместных действий с США в Сирии, пока не будут собраны достаточные доказательства химической атаки в городе Думе. Позже она подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии.Россия достаточно сдержанно на выпады западных лидеров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Москва не является участником "Twitter-дипломатии". Официальный представитель МИД России Мария Захарова припомнила Британии провальную военную кампанию в Ираке, комментируя возможную ракетную атаку.