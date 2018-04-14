Члены Совета по внешней и оборонной политике России назвали авиаудары США по Сирии бессмысленной демонстрацией силы, которая не приведет к серьезной эскалации.

Члены Совета по внешней и оборонной политике России назвали авиаудары США по Сирии бессмысленной демонстрацией силы, которая не приведет к серьезной эскалации.Как заявил депутат Госдумы политолог Вячеслав Никонов в эфире программы "Вести в субботу" на канале "Россия 1", президент США Дональд Трамп обещал продемонстрировать силу – он ее продемонстрировал. "В целом мне представляется, что эта ситуация, она не должна привести к какой-то серьезной эскалации, чего многие опасались", — сказал он.Со своей стороны декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов назвал удар по Сирии "символическим". По его мнению, удар был "согласованным", чтобы не нанести ущерба ни российским силам, ни даже сирийским. "Это просто отъявленное хулиганство", — считает он. "Хотя дело опасное", — добавил Караганов.Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, в свою очередь, заявил, что время для нанесения авиаударов по Сирии был выбрано не случайно. По его словам, данная операция привязана по времени к "к двум очень важным поворотам развития нынешнего сирийского сюжета". Во-первых, это неопровержимые доказательства того, что пленка "Белых касок" была постановочной. Во-вторых, миссия ОЗХО, которая должна начать работу в сирийских районах Дума и Восточная Гута, однако, возможно, эту работу не начнет, поскольку в боевых условиях никакие расследования проводить невозможно.По мнению Косачева, России в этой ситуации нужно действовать последовательно, спокойно, без эмоций, но твердо, и добиваться главной цели — возврата ситуации в рамки международного права под эгидой Совбеза ООН.Европейский эксперт по геополитике и Ближнему Востоку, глава Geopol Consulting Александр дель Валь заявил в этой связи, что Запад и НАТО пытаются сорвать победу России над террористами в Сирии; для нанесения ударов США, Франции и Великобритании требовался любой предлог.Президент России Владимир Путин назвал нанесенные в субботу утром удары по Сирии актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.