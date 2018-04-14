Группа молодых людей повздорила с женщиной, в ходе конфликта несколько раз толкнувшей девушку. Ее спутник решил заступиться за подругу и уронил прохожую на землю, после чего ударил ее ногой по лицу. Все произошедшее попало в объектив камеры мобильного телефона

Бытовой конфликт, произошедший на днях в Подольске, завершился избиением одного из его участников, запечатленным на камеру мобильного телефона.По данным РИАМО, прохожая что-то не поделила с группой подростков. Она поругалась с ними и несколько раз толкнула девушку, после чего в дело вмешался спутник последней.Молодой человек уронил женщину на землю, а затем ударил ее ногой в лицо.После этого компания молодежи покинула место инцидента.О реакции правоохранительных органов на произошедшее пока не сообщается.