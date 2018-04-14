Следственный комитет Российской Федерации выявил высокопоставленное должностное лицо, запретившее проводить проверку противопожарных систем в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове.

Следственный комитет Российской Федерации выявил высокопоставленное должностное лицо, запретившее проводить проверку противопожарных систем в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Документ с запретом есть в распоряжении следователей.Как рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на встрече с родственниками погибших при пожаре в ТЦ, тест противопожарной безопасности в 2016 году не был завершен, о чем свидетельствует акт проверки.Как сообщил в субботу СК, запасной выход из кинозала, в котором погибли зрители, был закрыт на "тросик, похожий на велосипедный, с замком". Мужчины смогли вырвать его, но выход был уже перекрыт пеленой черного дыма, пишет РИА Новости.Один из погибших в зале предложил заткнуть щели одеждой, чтобы не покидать торговый центр при нулевой видимости.