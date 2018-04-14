В кинологической службе УВД по ЮВАО для 38 служебных собак была проведена комплексная выводка и вакцинация...

Кинологи УВД по ЮВАО провели ежеквартальную комплексную выводку служебных собак.В кинологической службе УВД по ЮВАО для 38 служебных собак была проведена комплексная выводка и вакцинация. Проводили мероприятие начальник ЦКС УВД по ЮВАО майор полиции Екатерина Симонова, представители ветеринарной службы ЦКС ГУ МВД России по г. Москве и кинологи Управления.Выводка традиционно началась с построения кинологов и их подопечных, осмотра внешнего вида собак, общего состояния здоровья и выявления признаков заболеваний. Также была проведена проверка снаряжения собак и спецодежды самих кинологов, оценка санитарного состояния вольеров и общих условий содержания служебных собак.По результатам выводки было отмечено, что условия содержания, уход четвероногих питомцев соответствуют необходимым нормам и требованиям.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18