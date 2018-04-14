Злоумышленник проник в помещение, предварительно отжав входную дверь. Он похитил мобильные телефоны и денежные средства, после чего скрылся...

Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками полиции ОМВД России по Басманному району задержали подозреваемого в краже.В полицию поступило сообщение о краже из салона сотовой связи, расположенного на улице Земляной Вал.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина. Установлено, что злоумышленник проник в помещение, предварительно отжав входную дверь. Он похитил мобильные телефоны и денежные средства, после чего скрылся. Общий материальный ущерб составил более 200 тысяч рублей. Реализовав похищенное, злоумышленник потратил денежные средства на личные нужды.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-группа УВД по ЦАО(495) 600-15-61