Правоохранители разъяснили основные меры безопасности и дали некоторые рекомендации, позволяющие гражданам обезопасить себя от преступных посягательств

В доме культуры села Тащилово Гусь-Хрустального района состоялась встреча сотрудников полиции с местным населением. Основные цели таких встреч - профилактика правонарушений и преступлений, а также содействие населения и органов местного самоуправления правоохранительным органам.Участие в мероприятии принял начальник ООДУУП и ПДН УМВД России по Владимирской области подполковник полиции Михаил Гаваза, врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Гусь-Хрустальный» подполковник полиции Алексей Кузнецов, а так же представители отдела социальной защиты населения, пенсионного фонда, местной администрации.В рамках беседы сотрудники полиции довели до присутствующих информацию по предупреждению преступлений, связанных с различными видами мошенничеств. Правоохранители разъяснили гражданам основные меры и дали некоторые рекомендации, позволяющие гражданам обезопасить себя от преступных посягательств. Правоохранители попросили присутствующих довести эту информацию до своих пожилых родственников и соседей, которые не смогли присутствовать на встрече, а так же вручили местным жителям памятки по профилактике и предупреждению разных видов мошенничества.Напомнили присутствующим и о соблюдении мер личной безопасности и сохранности имущества.Кроме этого полицейские обратили внимание присутствующих в зале граждан на вопросы взаимодействия с правоохранительными органами, касающиеся своевременного информирования сотрудников полиции о преступлениях и правонарушениях в жилом секторе, в том числе, о распространении алкогольной продукции домашней выработки и наркотических средств, акцентировав внимание на правовых последствиях противоправных деяний.В ходе встречи все желающие смогли задать интересующие их вопросы, получив компетентные ответы от сотрудников полиции.