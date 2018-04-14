Нанося ракетные удары по суверенной Сирии, США действуют вне рамок международных правовых норм. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ночной удар коалиции агрессией.

Нанося ракетные удары по суверенной Сирии, США действуютвне рамок международных правовых норм. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвалночной удар коалиции агрессией.Втягивание в этуагрессию европейских стран ни к чему хорошему не приведет, считает Володин."Мир не в первый раз сталкивается с тем, что США действуют в обход ООН. Последствиясамым негативным образом скажутся на усилиях по борьбе с международнымтерроризмом и под ударом в итоге окажется не только народ Сирии, но и другиестраны, в первую очередь – страны Европы", – отметил спикер Госдумы."США вовлекают мир в войну. Их необходимо остановить", – резюмировал Володин.Ранее президентРоссии Владимир Путин сделал официальное заявление по поводу ракетного удараСША и их союзников. Российский лидер подчеркнул, что после произошедшего Москвасозывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН."Совершен акт агрессии против суверенного государства,которое находится на переднем крае борьбы с терроризмом", –подчеркнул российский лидер. Он напомнил, что похожим образом событияразвивались год назад. Тогда под предлогом якобы совершенной химической атакибыла атакована сирийская военная база. На этот раз американские военныеоправдали свою агрессию сообщениями о применении газа в Думе.Россия самымсерьезным образом осуждает нападение на Сирию, где российские военные помогаютзаконному правительству страны бороться с терроризмом.Владимир Путин отметил, что история расставит все посвоим местам. "Она уже возложила на Вашингтон тяжелую ответственностьза кровавую расправу с Югославией, Ираком, Ливией", – подчеркнулпрезидент России.В Сирии в ходе ночного ударабыло выпущено более сотни крылатых ракет. Российских военных об атакепредупредили французские коллеги. ПВО России в отражении ударов не участвовали,но, как уверяют в Минобороны, сирийцы сбили многие ракеты своими комплексами,произведенными еще в СССР: С-200, "Бук", "Квадрат".По предварительным данным, жертв нет, но имеютсяраненые среди мирных сирийских граждан. МИД Сирии потребовалот международного сообщества осудить агрессию стран Запада. Ракетный ударпо Сирии уже осудили Иран, Куба, Россия и Белоруссия.