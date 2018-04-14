Коалиция войск США, Франции и Великобритании нанесли совместный ракетный удар по Сирии. Американский лидер Дональд Трамп отдал приказ о бомбардировке арабской республики несколькими часами ранее. По словам президента Соединенных Штатов, удар нанесен в ответ на применение правительственными войсками химоружия в Восточной Гуте. При этом, Трамп назвал Башара Асада монстром

Коалиция войск США, Франции и Великобритании нанесли совместныйракетный удар по Сирии. Американский лидер Дональд Трамп отдал приказ о бомбардировкеарабской республики несколькими часами ранее. По словам президента СоединенныхШтатов, удар нанесен в ответ на применение правительственными войскамихиморужия в Восточной Гуте. При этом, Трамп назвал Башара Асада "монстром"По словам Трампа задач военной операции в Сирии – недопустить новые случаи атак с применением оружия массового поражения. Кнастоящему моменту совместный налет войск западной коалиции завершился. Пословам главы американского оборонного ведомства Джеймса Мэттиса, удар былоднократным, дополнительные атаки пока не планируются, но не исключены.По словам Трампа задача военной операции в Сирии – недопустить новые случаи атак с применением оружия массового поражения. Кнастоящему моменту совместный налет войск западной коалиции завершился. Пословам главы американского оборонного ведомства Джеймса Мэттиса, удар былоднократным, дополнительные атаки пока не планируются, но не исключены.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ужепрокомментировала начало военной операции против Сирии. Она возложила ответственностьза развязывание боевых действий, в том числе, на западные СМИ и подчеркнула,что "надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирияполучила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу".Посол России в США Анатолий Антонов завил, что действия Западав Сирии не останутся без ответа. По его словам, несмотря ни на что, наихудшиенаши опасения оправдались, и "наши предостережения не услышали"."Реализуетсязаранее запланированный сценарий. Мы предупреждали, что такие действия неостанутся без последствий. Вся ответственность за них лежит на Вашингтоне,Лондоне и Париже, – подчеркнул он. – США не имеют морального права, какобладатели самого большого арсенала химического оружия, обвинять другие страны".По данным Пентагона, у запущенных ракет было две цели:научно исследовательский центр в районе Дамаска и склад для хранения химическихвеществ недалеко от Хомса. Отметим, что представители западной коалиции неуведомляли российскую сторону о предстоящих ударах.