Удар США по Сирии – грубое и наглое нарушение международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в экстренном выпуске программы 60 минут.

Удар США по Сирии – грубое и наглое нарушение международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в экстренном выпуске программы "60 минут"."Не то, что не дождавшись, а, по сути, перечеркнув какую-либо полноценную миссию ОЗХО в этом регионе, США вместе со своими сотоварищами нанесли удары по Дамаску", — заявила она.Захарова отметила, что стоит обратить внимание на рейтинги президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона, и "других, кто присоединился к этой неправомерной и беззаконной акции"."Основанием для удара, согласно заявлениям официальных лиц США и опубликованном только что якобы секретном докладе Франции, стали материалы из СМИ и соцсетей, и если СМИ могут нести хоть какую-то ответственность за то, что они публикуют, то о достоверности материалов из соцсетей речи быть не может", — заявила Захарова.Официальный представитель МИД сообщила, что в секретном докладе Франции по Сирии говорится о скрытых программах Дамаска по разработке химического оружия, которые ведутся с 2013 года."Так где же была Франция? Где были официальные представители французского МИД, Минобороны, президент? Где был постпред Франции в СБ ООН? Так почему же они молчали все это время?" — сказала Захарова.Франция имеет возможность заявить свою позицию в ОЗХО, напомнила она, однако почему "столько лет скрывалась информация, если это правда?".То, что происходит сегодня, — наглядный пример того, "как на наших глазах, исходя из тотальной лжи, принимаются решения, угрожающие жизни и безопасности мирных людей".Захарова напомнила историю о сирийском мальчике, когда корреспондент CNN Кристиан Аманпур на весь мир показала фотографию ребенка из Сирии, которого "якобы атаковал Асад и его войска"."Прошла пара месяцев, и уже российские СМИ нашли мальчика и его родителей, и оказалось, что он подвергся атакам со стороны экстремистов и боевиков. То же самое мы видим и сейчас: банда, которую организовали западные политические силы, и их пропагандистская машина. Именно поэтому и в секретных французских докладах, и в заявлениях американских официальных лиц первую строчку в доказательной базе занимают средства массовой информации", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.