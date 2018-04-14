В Санкт-Петербурге состоялась игра 26-го тура чемпионата России между местным Зенитом и Анжи из Махачкалы. В этом матче можно было ожидать много голов, однако сине-бело-голубые ограничились одним мячом в исполнении Себастьяна Дриусси. Команда Манчини победила соперника со счетом 1:0.

В Санкт-Петербурге состоялась игра 26-го тура чемпионата России между местным "Зенитом" и "Анжи" из Махачкалы. В этом матче можно было ожидать много голов, однако "сине-бело-голубые" ограничились одним мячом в исполнении Себастьяна Дриусси. Команда Манчини победила соперника со счетом 1:0.Первый и единственный гол в этой встрече был забит хозяевами поля со стандарта. Леандро Паредес подал угловой, Александр Ерохин скинул мяч головой на дальнюю штангу, которую удачно замкнул Себастьян Дриусси. Произошло это на 36-й минуте первого тайма.После перерыва игроки "Зенита" продолжали атаковать, однако больше отличиться не смогли. На 77-й минуте второго тайма поле покинул вратарь "сине-бело-голубых" Андрей Лунев, получивший травму бедра. Его заменил Юрий Лодыгин, получивший вскоре желтую карточку за задержку игры.Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. "Зенит" набрал 45 очков после 25 игр и переместился на третью строчку турнирной таблицы. У "Анжи" 24 очка после 26 матчей и 14-е место.