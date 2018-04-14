Болтовней назвал сообщения о своей госпитализации лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На днях телеграм-канал Mash сообщил, что 73-летний лидер российских коммунистов находится в реанимации в одной из московских больниц после сложной операции из-за обострения хронического заболевания.

Болтовней назвал сообщения о своей госпитализации лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На днях телеграм-канал Mash сообщил, что 73-летний лидер российских коммунистов находится в реанимации в одной из московских больниц после сложной операции из-за обострения хронического заболевания.Руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко тогда опроверг информацию о госпитализации Зюганова, подчеркнув, что у лидера партии "отличное состояние здоровья". Теперь сообщения о своем нездоровье опроверг и сам Зюганов, передает РИА Новости. "Это болтовня всякая, все нормально", — сказал он.Лидер КПРФ также прокомментировал утренние удары США и их союзников по Сирии, передает "Интерфакс". По мнению Зюганова, необходимо усилить группировку российских военных в Сирии в целях защиты суверенитета Арабской Республики и обеспечения ее безопасности.По словам Зюганова, такой шаг был бы правильным "для защиты Сирии от этих варваров" и их "бандитских налетов", не имеющих никакого оправдания. По его мнению, Соединенные Штаты, Англия и Франция "сколотили новую Антанту для того, чтобы расправиться с суверенным государством", которое сегодня "противостоит международному терроризму",