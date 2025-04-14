Дзюдоист Матвей Терентьев из Коврова занял третье место на Кубке Европы по дзюдо среди кадетов. Соревнования прошли в столице Грузии. На Кубок приехали 350 спортсменов из 15 стран.

Дзюдоист Матвей Терентьев из Коврова занял третье место на Кубке Европы по дзюдо среди кадетов. Соревнования прошли в столице Грузии. На Кубок приехали 350 спортсменов из 15 стран. Владимирскую область представили двое участников. Матвей Терентьев завоевал «бронзовую» медаль в весовой категории 60 килограммов. В схватке за третье место он сошелся со вторым номером мирового рейтинга