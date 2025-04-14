Он служил по контракту.

Во Владимирской области в селе Иваново Ковровского района прошла траурная церемония памяти военнослужащего Георгия Ивановича. Мужчина погиб в зоне СВО. Об этом рассказали местные власти.Проститься с ним пришли родные, близкие и представители местной администрации. Георгий служил по контракту 16 лет и был награжден медалями за мужество. Он заключил новый контракт в июне 2024 года, но трагически погиб от смертельного ранения в августе 2024 года на территории ЛНР.Его провожали в последний путь с воинскими почестями.