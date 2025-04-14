На сегодняшний день сельское хозяйство – крайне важный сектор экономики.

На сегодняшний день сельское хозяйство – крайне важный сектор экономики. В условиях изменений климата, технологических прорывов и экономических вызовов, оно продолжает играть ключевую роль в обеспечении населения продуктами питания и создании рабочих мест. О том, как современные аграрии справляются с вызовами времени и добиваются успеха, рассказал председатель правления СПК (колхоз) «Активист» Олег Чупыркин.- Олег Юрьевич, как давно вы трудитесь в сельском хозяйстве и почему выбрали именно эту сферу?«Я работаю в сельском хозяйстве с 2011 года, и оно стало делом всей моей жизни. Моя супруга устроилась в колхоз ветеринарным врачом, а вскоре и мне предложили там работу. Свою карьеру начал с механика, со временем вырос до инженера, а сейчас с гордостью занимаю должность председателя правления СПК (колхоз) «Активист». Мои дети тоже тянутся к сельскому хозяйству –часто приезжают ко мне на работу, и все здесь им кажется таким интересным».- С какими трудностями приходится сталкиваться в аграрном деле?«На самом деле трудностей немало. Наше СПК занимается производством молока и зерна: это 1500 га земли,700 поголовья общего стада, дойного - почти 400.Одна из главных проблем - непредсказуемая погода, которой мы, к сожалению, не можем управлять, а от нее много чего зависит. Другая сложность — сбыт продукции. К сожалению, цены на нее устанавливаем не мы, а нам. Иногда год по зерну бывает прибыльным, а иногда приходится продавать в убыток».- Как справляетесь с этими сложностями?«Непредсказуемые погодные условия требуют от нас принятия оперативных и эффективных решений. Стараемся принимать необходимые меры, чтобы защищать урожай от капризов природы. Экономим, больше вкладываем в производство. Это позволяет нам добиваться неплохих результатов даже в сложных условиях.Если честно, никаких волшебных секретов у нас нет. Главный «лайфхак» - это ставка на надежную и современную технику, которая позволяет выполнять работу быстро и качественно. Ну и, конечно, квалифицированный персонал, который понимает, как эффективно использовать эту технику».-Современные реалии сельского хозяйства таковы, что без мощного и современного техпарка невозможно добиться высоких результатов на земле. Какие именно машины стали основой вашего технологического арсенала, и чем был обусловлен ваш выбор?«Мы в основном используем только отечественную технику. В сельском хозяйстве каждый день на счету. Не убрал сегодня - можешь завтра не убрать, поэтому мы отдали предпочтение продукции компании Ростсельмаш. Земли во Владимирской области разные, поэтому для работы нам необходима надежная и производительная техника. Для обработки 1500 га зерновых площадей мы широко используем парк современной техники Ростсельмаш: 3 зерновых комбайна (NOVA, VECTOR, ACROS) и один кормоуборочный RSM 1401, также имеется косилка самоходная KSU. Особая конструкция ходовой части косилок KSU с задним управляемым мостом служит залогом максимальной маневренности и оперативности движения на поворотной полосе. Машины Ростсельмаш обладают высокой мощностью и отдачей для эффективного выполнения задач. Комфортабельные кабины с климат-контролем, современная навигационная система и мощное освещение значительно облегчают труд механизаторов. А простое обслуживание сводит к минимуму время простоя, обеспечивая бесперебойную работу. Сейчас заказали еще один новый ACROS 585 взамен послуживших нам NOVA и VECTOR. Техника надежная, легкая в использовании и обслуживании, проверена временем. Также в 2020 году приобрели посевной комплекс фирмы Ростсельмаш. Этот агрегат способен проводить предпосевную обработку почвы, посев и внутрипочвенное внесение удобрений за один проход. Он требует гораздо меньших затрат ресурсов и времени на каждый гектар посевной площади, что более эффективно по сравнению с классическими сеялками.- Насколько важным считаете своевременное обслуживание агромашин и применение оригинальных запасных частей?«Мы стараемся своевременно проходить техническое обслуживание. Это очень важно для поддержания техники в рабочем состоянии и продления срока ее службы. Благо, дилер Ростсельмаш находится рядом. Сотрудничаем с ООО «Технический центр «Ополье» уже много лет, очень довольны качеством обслуживания - там работают профессионалы, знающие свое дело. В случае необходимости в кратчайшие сроки они устраняют неисправность силами сервисной бригады, предоставляют нужные детали, все запчасти всегда доступны и по цене «не кусаются». В общем, любые вопросы решаются оперативно, и мы уверены, что с техникой Ростсельмаш наш урожай в безопасности!Реклама. ООО «»