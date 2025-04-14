41-летний пассажир «Лады» скончался на месте.

На трассе М-12 во Владимирской области произошла серьезная авария, в результате которой один человек погиб. Инцидент случился 14 апреля около 6:15 на 244 км автодороги в Судогодском районе. Об этом рассказали в УМВД.По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада» не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в «Мерседес» с полуприцепом, после чего произошёл удар в металлическое ограждение. 41-летний пассажир «Лады» скончался на месте, водитель был госпитализирован, а еще один пассажир получил медицинскую помощь на месте происшествия.Напомним, ранее мы писали, что