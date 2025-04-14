В планы входит застекление сооружения, обустройство смотровых зон и установка двух кованых лестниц.

В Киржаче Владимирской области бывшая водонапорная башня, расположенная рядом с площадью купцов Соловьевых на улице 40 лет Октября может преобразиться в смотровую площадку. Меценат Евгений Федоров поделился новостью в своем телеграм-канале.Он отметил, что в планы входит застекление сооружения, обустройство смотровых зон и установка двух кованых лестниц. Федоров уверен, что это преобразование поможет башне стать одной из главных достопримечательностей города.Напомним, ранее мы писали, что