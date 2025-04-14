В Ковровском районе в селе Иваново в последний путь проводили погибшего участника СВО. Проститься с Георгием в местный дом культуры пришли его родственники и друзья, а также глава

В Ковровском районе в селе Иваново в последний путь проводили погибшего участника СВО. Проститься с Георгием в местный дом культуры пришли его родственники и друзья, а также глава администрации района Вячеслав Скороходов и глава администрации Ивановского сельского поселения Марина Егорова. Военнослужащий Георгий родился в 1966 году в селе Бубеничи Молдавской ССР. В армии служил в