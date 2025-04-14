В Ковровском районе в селе Иваново в последний путь проводили погибшего участника СВО. Проститься с Георгием в местный дом культуры пришли его родственники и друзья, а также глава
<a href="https://33live.ru/novosti/14-04-2025-v-kovrovskom-rajone-prostilis-s-pogibshim-na-svo-zemlyakom.html" target="_blank">В Ковровском районе простились с погибшим на СВО земляком</a> - В Ковровском районе в селе Иваново в последний путь проводили погибшего участника СВО. Проститься с Георгием в местный дом культуры пришли его родственники и друзья, а также глава
[url=https://33live.ru/novosti/14-04-2025-v-kovrovskom-rajone-prostilis-s-pogibshim-na-svo-zemlyakom.html]В Ковровском районе простились с погибшим на СВО земляком[/url] - В Ковровском районе в селе Иваново в последний путь проводили погибшего участника СВО. Проститься с Георгием в местный дом культуры пришли его родственники и друзья, а также глава