В страшном ДТП с фурой погиб пассажир отечественной легковушки. Водитель госпитализирован. Смертельная авария произошла сегодня, 14 апреля, в 6:15 на 244 километре платной трассы М-12 «Восток».

В страшном ДТП с фурой погиб пассажир отечественной легковушки. Водитель госпитализирован. Смертельная авария произошла сегодня, 14 апреля, в 6:15 на 244 километре платной трассы М-12 «Восток». Как сообщили в УМВД, по предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля «Лада» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двигающейся впереди фурой «Мерседес» с полуприцепом «Когель». От удара легковушку отбросило