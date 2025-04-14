Специальные маршруты будут работать 20 апреля.

Владимирские власти организуют дополнительные автобусы до городских кладбищ в преддверии Пасхи, чтобы горожане могли навестить могилы родственников. Специальные маршруты будут работать 20 апреля.Автобус от Площади Победы до кладбища Улыбышево будет курсировать с 6:30 до 11:00, стоимость проезда составит 85 рублей. Дополнительный маршрут также запущен от Суздальского проспекта, д. 5 с аналогичными расписанием и ценой.Автобусы от улицы Гагарина, д. 10 будут отправляться до кладбища Байгуши с 6:30 до 15:00, стоимость проезда – 70 рублей. Предусмотрен также маршрут от Улыбышево до Байгуши с 8:00 до 14:00 по той же цене. Кроме того, общественный транспорт будет перевозить пассажиров от Улыбышево до Ерофеевского спуска с 11 до 15 часов за 70 рублей.Проезд для льготников, включая героев и почётных граждан, будет бесплатным.