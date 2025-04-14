В пятницу, 18 апреля, во Владимирской области пройдет ярмарка трудоустройства. Искатели работы могут посетить 17 площадок в разных районах региона и найти место по душе, рассказали в

В пятницу, 18 апреля, во Владимирской области пройдет ярмарка трудоустройства. Искатели работы могут посетить 17 площадок в разных районах региона и найти место по душе, рассказали в пресс-службе правительства. Вакансии предложат более 200 компаний и организаций области. Поучаствовать в ярмарке могут как безработные, так и те, кто задумывается о смене работы, а также школьники, ищущие