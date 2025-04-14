На улице потеплело – и снова горит трава. В МЧС области сообщили о пожаре в селе Панфилово Муромского района. Сегодня там сгорело 3 гектара сухой растительности и 6 дачных домиков. Всего в

На улице потеплело – и снова горит трава. В МЧС области сообщили о пожаре в селе Панфилово Муромского района. Сегодня там сгорело 3 гектара сухой растительности и 6 дачных домиков. Всего в регионе с начала года произошло 311 пожаров сухой травы на площади более 1350 гектаров. Как отмечают в МЧС, чаще всего в таких возгораниях