На заседании правительства губернатор Александр Авдеев подвел итоги исполнения бюджета за 2025 год. Доходы региона выросли на 6% по сравнению с 2024 годом, сообщили в пресс-службе правительства. Основные поступления — налог на доходы физлиц (34,7 млрд рублей) и налог на прибыль (30,2 млрд). Расходы составили 140 млрд рублей. Больше всего средств направили на социальную сферу