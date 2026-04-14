После ЧП в Муроме Владимирской области, где более 600 человек подхватили кишечную инфекцию, роспотребнадзор рассказал, как дезинфицировать воду и дом, чтобы не заболеть норовирусом.

В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в городе Муром Владимирской области, где зафиксирована вспышка норовируса, помощник руководителя управления Роспотребнадзора по Владимирской области Юлия Каркаваниди и специалисты Роспотребнадзора подготовили экстренный свод правил по дезинфекции. В условиях, когда инфекция атакует через воду и бытовые контакты, бдительность становится главным инструментом защиты. Подробнее в материале .«Прокипятить и обезвредить»: чистая зону домаПервый и самый главный рубеж обороны — это вода. Специалисты единогласны: до полной стабилизации ситуации в Муроме сырая вода из-под крана — под запретом. Чтобы обезопасить себя и близких, введите «правило трех минут»: любую воду для питья, чистки зубов и даже мытья фруктов нужно кипятить не менее 3 минут после начала бурления. Хранить такой «стерильный запас» нужно только в плотно закрытой посуде.Ваш дом также требует особого режима «санитарного патруля». Вирус коварен и долго живет на поверхностях, поэтому дезинфекция должна стать ежедневным ритуалом.«Входной фильтр». Дверные ручки — это первое, чего мы касаемся еще грязными руками. Обрабатывайте их спиртовым антисептиком (не менее 70%) или хлорным раствором сразу после возвращения домой.Точки контакта. Выключатели, ручки шкафов, спинки стульев и пульты управления бытовой техникой — зоны, которые мы часто игнорируем, но именно там скапливаются микробы. Если дома есть заболевший, протирать их нужно после каждого использования.Кухонная безопасность. Столешницы и смесители требуют ежедневной обработки бытовой химией с последующим промыванием горячей водой.Финальный аккорд. Санузел (унитаз, ванна) дезинфицируется в последнюю очередь с применением сильных средств на основе хлора.Лицо невидимого врага: как распознать норовирус?Норовирус 2 типа, выявленный у жителей Мурома, отличается высокой контагиозностью (заразностью). Инфекция развивается стремительно: от момента попадания вируса в организм до первых симптомов проходит от 12 до 48 часов.: сильная тошнота и резкая, «фонтанная» рвота; частая диарея и схваткообразные боли в животе; слабость, головная боль и периодический озноб.Врачи предупреждают: если вы почувствовали неладное, забудьте о народных методах. Норовирус быстро вызывает обезвоживание, особенно у детей, поэтому единственный верный путь — немедленное обращение за медицинской помощью.Что происходит в Муроме прямо сейчас?Ситуация в округе остается стабильно напряженной, но находится под круглосуточным контролем ведомств. На сегодняшний день на больничных койках , среди которых почти половина — дети (26 человек). Состояние большинства оценивается как средней степени тяжести. Еще 558 жителей округа проходят лечение дома под присмотром врачей.