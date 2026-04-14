Даже резкое похолодание последних дней не смогло остудить пыл любителей «тихой охоты». Едва в лесах сошел снег, владимирские грибники потянулись в чащу за первыми трофеями. И, судя по первым отчетам, которые они выкладывали в социальных сетях, природа не обманула ожиданий. Где можно без труда набрать корзину сморчков и строчков и как правильно их приготовить, читайте на vlad.aif.ru.ПерворосткиСекрет такой ранней активности прост, говорят специалисты: необычайно теплый март заставил сугробы сойти раньше срока. Земля на открытых участках успела напитаться влагой и прогреться, создав идеальные условия для первых грибов.Судя по фото в социальных сетях, в корзинках первых счастливчиков уже попали строчки и яркие, похожие на маленькие алые чаши, саркосцифы. Последние, к слову, считается у грибников своеобразным индикатором чистоты леса и добрым знаком того, что сезон официально открыт.География первых находок уже известна. Судя по рассказам знатоков, «грибная волна» первой накрыла Камешковский и Судогодский районы. Именно оттуда приходят самые обнадеживающие новости и фотографии первых лесных даров. Так что, несмотря на временные капризы погоды, старт сезону положен.«Не насобирайте на свою голову!»К слову, большинство из первых грибов, относящиеся к условно съедобным, вызвали у пользователей серьезные споры.«Насобирают всякого разного, не дождавшись нормальных грибов, а после "скорую" вызывают», — сетовал в социальной сети Андрей Владимирович.«К этим грибам меня пристрастил тесть, я раньше пинал их, думал, что за поганки растут! Больше конечно нравятся строчки, но с ними возни больше, со сморчками поменьше. Главное хорошо промыть, потом отварить 10-15 минут, слить воду и ещё минут 5-10 поварить в подсоленной воде, делаешь пережарку — лук с яйцом — и добавляешь грибы — 5 минут на сковороде — и готово!» — поделился рецептом Михаил Б.Однако в Роспотребнадзоре по Владимирской области напоминают: строчки и сморчки относятся к группе условно съедобных, они содержат гельвелловую кислоту, разрушающую кровяные тельца и печень. Кроме того, строчок гигантский — это условно съедобный гриб, строчок обыкновенный содержит гиромитрин, который может привести к тяжелому отравлению со смертельным исходом.«Именно с гельвеловой кислотой и нарушением технологии приготовления грибов связаны весенние отравления», — говорят в ведомстве благополучия населения.Золотое правило подготовкиВажно понимать: яды в этих грибах не разрушаются от высокой температуры, но способны вымываться.Сморчки и строчки нужно предварительно отваривать в течение 10–20 минут. Весь яд при этом уходит в воду, поэтому отвар нужно обязательно слить. Для надежности опытные кулинары советуют повторить эту процедуру дважды, каждый раз заливая грибы свежей водой. И даже после такой тщательной обработки врачи не рекомендуют съедать больше 200 граммов лесных трофеев в день.Коварство грибного яда в том, что он действует не сразу. Первые симптомы проявляются лишь спустя 6–10 часов. Всё начинается с резкой слабости, болей в желудке, тошноты и рвоты. Если отравление тяжелое, на второй день появляются признаки желтухи, увеличиваются печень и селезенка, начинаются сильные головные боли. В самых опасных случаях возможны судороги и потеря сознания.Выздоровление зависит от тяжести случая: кто-то приходит в норму через пару дней, а кому-то требуются недели под присмотром медиков. При самом неблагоприятном сценарии критическим моментом становятся 3–4 сутки, когда на фоне интоксикации может развиться сердечная недостаточность.Стоит помнить, что есть люди, которым эти грибы противопоказаны в любом виде, как бы тщательно их ни варили. Это дети, пожилые люди, а также беременные и кормящие женщины. Для них весенний деликатес — слишком большой риск, который не стоит минутного удовольствия.