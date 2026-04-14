Даже резкое похолодание последних дней не смогло остудить пыл любителей «тихой охоты». Едва в лесах сошел снег, владимирские грибники потянулись в чащу за первыми трофеями. И, судя по первым отчетам, которые они выкладывали в социальных сетях, природа не обманула ожиданий. Где можно без труда набрать корзину сморчков и строчков и как правильно их приготовить, читайте на vlad.aif.ru.
Перворостки
Секрет такой ранней активности прост, говорят специалисты: необычайно теплый март заставил сугробы сойти раньше срока. Земля на открытых участках успела напитаться влагой и прогреться, создав идеальные условия для первых грибов.
Судя по фото в социальных сетях, в корзинках первых счастливчиков уже попали строчки и яркие, похожие на маленькие алые чаши, саркосцифы. Последние, к слову, считается у грибников своеобразным индикатором чистоты леса и добрым знаком того, что сезон официально открыт.
География первых находок уже известна. Судя по рассказам знатоков, «грибная волна» первой накрыла Камешковский и Судогодский районы. Именно оттуда приходят самые обнадеживающие новости и фотографии первых лесных даров. Так что, несмотря на временные капризы погоды, старт сезону положен.
«Не насобирайте на свою голову!»
К слову, большинство из первых грибов, относящиеся к условно съедобным, вызвали у пользователей серьезные споры.
«Насобирают всякого разного, не дождавшись нормальных грибов, а после "скорую" вызывают», — сетовал в социальной сети Андрей Владимирович.
«К этим грибам меня пристрастил тесть, я раньше пинал их, думал, что за поганки растут! Больше конечно нравятся строчки, но с ними возни больше, со сморчками поменьше. Главное хорошо промыть, потом отварить 10-15 минут, слить воду и ещё минут 5-10 поварить в подсоленной воде, делаешь пережарку — лук с яйцом — и добавляешь грибы — 5 минут на сковороде — и готово!» — поделился рецептом Михаил Б.
Однако в Роспотребнадзоре по Владимирской области напоминают: строчки и сморчки относятся к группе условно съедобных, они содержат гельвелловую кислоту, разрушающую кровяные тельца и печень. Кроме того, строчок гигантский — это условно съедобный гриб, строчок обыкновенный содержит гиромитрин, который может привести к тяжелому отравлению со смертельным исходом.
«Именно с гельвеловой кислотой и нарушением технологии приготовления грибов связаны весенние отравления», — говорят в ведомстве благополучия населения.
Золотое правило подготовки
Важно понимать: яды в этих грибах не разрушаются от высокой температуры, но способны вымываться.
Сморчки и строчки нужно предварительно отваривать в течение 10–20 минут. Весь яд при этом уходит в воду, поэтому отвар нужно обязательно слить. Для надежности опытные кулинары советуют повторить эту процедуру дважды, каждый раз заливая грибы свежей водой. И даже после такой тщательной обработки врачи не рекомендуют съедать больше 200 граммов лесных трофеев в день.
Коварство грибного яда в том, что он действует не сразу. Первые симптомы проявляются лишь спустя 6–10 часов. Всё начинается с резкой слабости, болей в желудке, тошноты и рвоты. Если отравление тяжелое, на второй день появляются признаки желтухи, увеличиваются печень и селезенка, начинаются сильные головные боли. В самых опасных случаях возможны судороги и потеря сознания.
Выздоровление зависит от тяжести случая: кто-то приходит в норму через пару дней, а кому-то требуются недели под присмотром медиков. При самом неблагоприятном сценарии критическим моментом становятся 3–4 сутки, когда на фоне интоксикации может развиться сердечная недостаточность.
Стоит помнить, что есть люди, которым эти грибы противопоказаны в любом виде, как бы тщательно их ни варили. Это дети, пожилые люди, а также беременные и кормящие женщины. Для них весенний деликатес — слишком большой риск, который не стоит минутного удовольствия.
Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .