Священники отвечают, как правильно поступить.

Освящение пасхальной трапезы — одна из самых любимых народных традиций. Однако после праздника возникает практический вопрос: как поступить со скорлупой от яиц, которые были окроплены святой водой? Можно ли отправить ее в обычное мусорное ведро, особенно если на яйцах были наклейки с изображениями святых? «33Live.Ru» спросил священнослужителей, как правильно поступить.Либо сжигается, либо погребаетсяКлючарь Свято-Казанского храма города Владимира, иерей Евгений Алексеенко напоминает о существовании древних церковных правил обращения с предметами, имеющими отношение к церковным таинствам и обрядам. Если на скорлупе или наклейках присутствуют священные символы, относиться к ним как к бытовому мусору недопустимо.«По благочестивой церковной традиции все, что освящено молитвой, либо сжигается, либо погребается в так называемом "непопираемом" месте. Особенно это касается изображений креста и ликов святых», — поясняет священник.Акт небрежностиНастоятель Свято-Троицкого храма в городе Гусь-Хрустальный, священник Всеволод Перепелкин обращает внимание на этическую сторону использования современных украшений для пасхальных яиц. Он отмечает, что верующим не стоит использовать термонаклейки, на которых изображены лики Христа, Богородицы или святых.По словам священнослужителя, причина такого предостережения очевидна: после очистки яйца эти священные изображения неизбежно оказываются на скорлупе. Если человек выбрасывает такую скорлупу в мусор, это становится актом небрежности и отсутствия должного благоговения перед святыней.«Лучше выбирать обычные узоры, орнаменты, цветы. Праздник от этого ничего не потеряет. Так будет правильнее с точки зрения нашего отношения к церковной святыне, образу и почитанию их», — советует священник.Как поступить правильно?Обычная скорлупа. Если яйцо было просто окрашено (без ликов святых), многие священники допускают ее утилизацию обычным способом, однако более благочестивым считается прикопать её в землю в лесу или в саду под дерево (в «непопираемое место», где не ходят люди и собаки).Наклейки с иконами. Если вы все же использовали наклейки с изображениями Христа или святых, их ни в коем случае нельзя выбрасывать в мусор. Такую скорлупу необходимо сжечь, а пепел закопать в чистом месте или высыпать в проточную воду (реку).Совет на будущее. Чтобы избежать сложностей с утилизацией, старайтесь использовать для украшения яиц нейтральные орнаменты или традиционные красители (луковую шелуху, пищевые краски).