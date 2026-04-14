Илькинская школа в Меленковском округе преобразилась после капитального ремонта по нацпроекту «Молодежь и дети». На обновление потратили около 100 миллионов рублей.Во время ремонта обновили буквально все: фасад и цоколь, системы отопления и коммуникации, внешнюю и внутреннюю отделку, а кое‑где изменили и планировку кабинетов. Школа стала современной, уютной и функциональной — такой, где удобно учиться и работать.Особое впечатление произвели креативно оформленные стены: на них разместили портреты русских классиков, великих учёных и национальных героев. Цветовая гамма подобрана удачно, а помещения оснастили новым учебным оборудованием — в том числе обновили технику в пищеблоке.Куратор проекта от Госдумы Игорь Игошин, посетивший школу, высоко оценил результат и решил помочь с обновлением библиотечного фонда: в ближайшее время закупят художественную литературу из школьной программы.