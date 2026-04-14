В городе продолжают улучшать дорожную инфраструктуру.

На перекрестке Рокадной дороги и 2-го Почаевского проезда ввели в эксплуатацию новый светофор.Регулировка на этом оживленном участке нужна для снижения числа аварий и удобства выезда транспорта.Водителям рекомендуют соблюдать ПДД, быть внимательными и ориентироваться на сигналы нового светофора.Ранее мы сообщали о том, что Владимир официально открыл сезон работ по ремонту муниципальных дорог. Сейчас рабочие трудятся на дублере улицы Верхняя Дуброва.