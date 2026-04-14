Парки временно закроют 15 апреля из-за санитарной обработки от клещей.
Ограничение вводится в связи с проведением плановой сезонной акарицидной обработки территорий против клещей и других вредных насекомых.
Меры направлены на обеспечение безопасности отдыхающих в весенне‑летний период.
Администрация города рекомендует учитывать закрытие и заранее планировать маршруты прогулок.
Ранее мы сообщали, что за последнюю неделю в области за медицинской помощью обратились пятеро человек, пострадавших от укусов клещей, среди них один ребенок.
