Парки временно закроют 15 апреля из-за санитарной обработки от клещей.

Ограничение вводится в связи с проведением плановой сезонной акарицидной обработки территорий против клещей и других вредных насекомых.Меры направлены на обеспечение безопасности отдыхающих в весенне‑летний период.Администрация города рекомендует учитывать закрытие и заранее планировать маршруты прогулок.Ранее мы сообщали, что за последнюю неделю в области за медицинской помощью обратились пятеро человек, пострадавших от укусов клещей, среди них один ребенок.