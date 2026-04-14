Историческое тестирование состоится 24 апреля.

Образовательная платформа «Ростелеком Лицей» уже второй год помогает всем желающим подготовиться к международной просветительской акции «Диктант Победы». Историческое тестирование состоится 24 апреля, и самое время проверить свои знания с помощью новых материалов в разделе платформы. Организаторами акции выступают партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».— это 25 вопросов разного уровня сложности, которые посвящены ключевым событиям Великой Отечественной войны. В марте прошлого года раздел «Диктант Победы» на платформе «Ростелеком Лицей». Помимо пробных тестов, курс включает видеолекции Российского военно-исторического общества и тематические конспекты. Все материалы доступны бесплатно и без регистрации. К настоящему времени подготовку к диктанту на «Лицее» прошли уже 200 тысяч человек.Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов «Ростелекома»:«"Диктант Победы" — это не просто проверка знаний, а важное дело в сохранении исторической памяти. Мы рады, что наш раздел на платформе "Ростелеком Лицей" уже стал надежным помощником для тысяч участников. Новые пробные тесты позволят всем желающим подготовиться к предстоящей акции более качественно. Интерес к проекту растет, и это подтверждает премия "Знание" в номинации "Народный выбор", которую мы получили вместе с партией "Единая Россия" в марте этого года».Александр Сидякин, руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», координатор федерального партийного проекта «Историческая память»:«Благодарю коллег из "Ростелекома" за их вовлеченность, готовность к совместной работе и предоставленные ресурсы. Возможность подготовиться к "Диктанту Победы" на платформе "Ростелеком Лицей" через современные, интерактивные форматы — очередное тому доказательство».В этом году к международной акции вместе с миллионами людей по всему миру присоединятся участники . Его финалисты 24 апреля напишут диктант на центральной площадке акции — в Музее Победы.