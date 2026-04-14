Конкурс направлен на популяризацию востребованных профессий.

Во Владимирской области открыт прием заявок на всероссийский конкурс профессионального мастерства в рамках нацпроекта «Кадры».Впервые введена отдельная номинация для участников спецоперации под названием «Второй старт».Подать заявку можно на сайте konkurs.trudvsem.ru: выберите регион, номинацию и загрузите требуемые документы.Заявку может подать работодатель или сам соискатель.Победителям и призерам каждой номинации выплачивают 1 000 000 руб. за первое место, 500 000 — за второе и 300 000 — за третье.По данным Минтруда, около 65% потребности в кадрах приходится на специалистов со средним профобразованием.Особо востребованы токари, сварщики, электромонтеры, слесари и операторы станков с ЧПУ. Основной кадровый потенциал организаторы видят в молодых специалистах.