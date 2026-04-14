Судебное решение в законную силу не вступило.

В Октябрьском районном суде Владимира рассматривалось ходатайство адвоката в интересах заключенного, отбывающего срок в одном из колоний региона.Адвокат просил УДО, ссылаясь на якобы исправление поведения подсудимого во время отбывания наказания.Из материалов дела следует, что в 2004 году областной суд признал мужчину и его сообщника виновными в изнасиловании и убийстве, совершенных организованной группой. Ранее он не раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе дважды за грабеж.Представитель прокуратуры возразил против удовлетворения ходатайства, указав, что цели наказания не достигнуты и общественная опасность осужденного сохраняется.Суд принял позицию прокуратуры и оставил ходатайство без удовлетворения.