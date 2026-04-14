Дело будет рассмотрено Александровским городским судом.

Александровский городской прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 38-летнего гражданина другой страны по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).По версии следствия, ночью 11 февраля 2026 года подозреваемый отмечал день рождения в общежитии Струнино вместе со знакомыми и бывшей сожительницей.Во время распития спиртного он предложил возобновить отношения. Получив отказ, между ними возник конфликт.Мужчина вывел женщину на лестничную клетку, сначала избил, а затем нанес множественные ранения ножом и осколком стекла. Потерпевшая скончалась на месте.Подсудимый полностью признал вину.