Администрация города контролирует ход санитарных мероприятий.
Глава округа Евгений Рычков подписал распоряжение об отстранении от должности директора МУП «Водопровод и канализация» Юрия Дударева.
Ранее мы сообщали, что с 7 апреля в Муроме регистрируется вспышка кишечной инфекции. Сложившаяся в области ситуация потребовала подключения профильных служб.
Администрация, Роспотребнадзор и надзорные органы проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.
По информации медиков, предписания Роспотребнадзора выполнены, и рост числа заболевших удалось остановить.
На утро 14 апреля в стационарах города под наблюдением находятся 41 взрослый и 26 детей.
