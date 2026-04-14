Администрация города контролирует ход санитарных мероприятий.

Глава округа Евгений Рычков подписал распоряжение об отстранении от должности директора МУП «Водопровод и канализация» Юрия Дударева.Ранее мы сообщали, что с 7 апреля в Муроме регистрируется вспышка кишечной инфекции. Сложившаяся в области ситуация потребовала подключения профильных служб.Администрация, Роспотребнадзор и надзорные органы проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.По информации медиков, предписания Роспотребнадзора выполнены, и рост числа заболевших удалось остановить.На утро 14 апреля в стационарах города под наблюдением находятся 41 взрослый и 26 детей.