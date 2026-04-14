Амбулаторную помощь получили 558 пациентов, из них 258 — дети.

За последнюю неделю в области зарегистрировали 679 пострадавших. В стационаре находятся 67 человек, среди которых 26 детей в состоянии средней тяжести.Против вирусного гепатита А вакцинированы 158 человек, включая 120 детей. 30 детям провели фаготерапию — введение бактериофагов для борьбы с инфекцией.Вместе с Роспотребнадзором проводят комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. Проверили около 230 проб воды на всех этапах водоподготовки, лабораторные исследования продолжаются. Одновременно проводят анализы биоматериала на бактериальные и вирусные инфекции.В округе Муром Водоканал обеззараживает водопроводные сети. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует использовать только кипяченую воду для питья и хозяйственных нужд.