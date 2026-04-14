Во Владимире 9 апреля у дома №14 на пешеходном переходе произошел наезд на ребенка.

По информации ГИБДД, водитель легкового Peugeot 1991 г.р. сбил мальчика 2018 г.р., который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.Ребенок получил травмы и был госпитализирован. На месте работали сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства инцидента. О текущем состоянии пострадавшего официальных сведений пока нет.Ранее в Селивановском районе произошел смертельный наезд. Водитель скрылся, суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.