Проект реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новый корпус Областной клинической инфекционной больницы во Владимире начал прием пациентов 10 апреля. В отдельном здании разместили Центр по профилактике и борьбе со СПИДом.Учреждение уже работает в штатном режиме и принимает первых посетителей.Внутри обустроены три отдельных входа. Один вход ведет в регистратуру, второй — для анонимных консультаций и обследований, третий — для родителей с детьми.Во всех помещениях установлено современное диагностическое и лечебное оборудование. Сформирован достаточный запас медикаментов, а также обеспечено качественное освещение и комфорт для пациентов. Кроме того, здание полностью соответствует действующим требованиям пожарной безопасности.Открытие корпуса расширяет доступ жителей Владимирской области к профильной помощи и необходимым обследованиям. В центре планируют проводить профилактические акции, просветительские мероприятия и скрининг.